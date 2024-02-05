شيف سعودية لـ"سبق": المهنة مُربحة ورواتب الطهاة مُجزية

ويشهد المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في هذه النسخة ولأول مرة مسابقة "طبخ بحرية"؛ بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية "ماستر كلاس"؛ بمشاركة أكثر من 120 من هواة الطبخ؛ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية والنوعية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

وفي هذا الإطار، بين رئيس الجمعية السعودية للطهاة ياسر جاد بأن هذه المسابقة تعد الأولى والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وهي خاصة بالمأكولات البحرية ، لتنمية ثقافة المطبخ السعودي ويشارك فيها أكثر من 100 شيف تحت إشراف لجنة حكام مختصة وذلك بهدف الخروج بأطباق مميزة .

وتتميز مسابقة "شيف البحار" بحسب تصريح الشيف محمود الخليل لـ"سبق" استخدامها المنتج السعودي للاستزراع المائي، مبيناً أن المتسابقين يخضعون لمعايير محددة بهدف تطوير المنتج المحلي وتقديم فكرة عن المطبخ السعودي ودعم الطهاة الشباب من السعودية.

وتختتم غداً الثلاثاء فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية المختص بالاستزراع السمكي ومصايد الأسماك والمأكولات البحرية والتي تستضيفه العاصمة الرياض بنسخته الثالثة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة و بتنظيم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات طريق الملك عبدالله، ويفتتح أبوابه من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.