أمانة جازان تبدأ تنفيذَ مشروع البنية التحتية للنقل العام بالحافلات

يأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة مشاريع النقل العام بالحافلات التي تم إطلاقها في عدة مدن ومناطق في المملكة؛ حيث يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة عن طريق فتح قنوات استثمارية جديدة.