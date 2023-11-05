القصيم.. مركز "الأمير سلطان" ينفذ 111 عملية قلب مفتوح

كما نجح فريق طبي بمركز القلب، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض سعودي، يبلغ من العمر 61 عامًا، كان قد تعرّض لنوبة ضيق بالتنفس وحالة إغماء.