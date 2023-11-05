القصيم.. مركز "الأمير سلطان" ينفذ 111 عملية قلب مفتوح

نفذ مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، 111 عملية قلب مفتوح مختلفة الخطورة، تكللت بالنجاح، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الجاري.
كما نجح فريق طبي بمركز القلب، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لمريض سعودي، يبلغ من العمر 61 عامًا، كان قد تعرّض لنوبة ضيق بالتنفس وحالة إغماء.
وأوضح "التجمع"، أن دراسة ومعاينة سريرية وفحوصات إشعاعية خضع لها المريض، أظهرت أنه مصاب بضيق شديد جدًا وحرج في الصمام الأورطي "الأبهري"، وصل إلى درجة ما تحت الانسداد الكامل.
وقد تمّ تحضير المريض لجراحة قلب مفتوح عاجلة؛ لاستئصال الصمام شديد التضيّق والتكلّس، مع اكتشاف وجود خثرة متعضّية وملتصقة بإحدى وريقات الصمام.
وأفاد بأنه تم استبدال الصمام المنتهي بآخر مناسب لعمر المريض وحالته الصحية، خلال عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات.
وبعد استقرار الوضع الصحي للمريض غادر المستشفى في اليوم السادس من الجراحة، وعاد لممارسة حياته الطبيعية بشكل تدريجي، مع استمرار المتابعة في العيادات الخارجية لمركز القلب.