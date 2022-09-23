إمام وخطيب المسجد النبوي: حسن الكلام من كرائم الخصال

وأشار فضيلته إلى أن أولى من تتأكد العناية بالألفاظ عند محادثته ومخاطبته الوالدان، مبينًا أنه لا يخاطَب الوالدان إلا بالمعاني المزوّقة المحسّنة بحلل الألفاظ الشريفة لعلوّ مكانتهما ورفعة قدرهما وعظم حقهما عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّھُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلًا کَرِيْمًا}، فنهى الله عز وجل عن مخاطبتهما بصوت الأفّاف المتضجر المتكرّه المتثاقل، وأمر بالقول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه حفظ الحق والمنزلة، ولا يدعوهما باسميهما ولا يرفع صوته بلا فائدة عند مقامهما؛ لأن ذلك من الجفاء وسوء الأدب.