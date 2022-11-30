شاهد.. أمطار المدينة المنوّرة تحوّل "الوادي المبارك" إلى بحيرة

تحوّل وادي النقيع "الوادي المبارك" إلى بحيرة كبيرة تمتد إلى مسافات طويلة بعد الأمطار التي شهدتها منطقة المدينة المنوّرة، أمس، فيما مازال بعض الأودية يشهد جرياناً للسيول، وسط تحذيرات الدفاع المدني بالابتعاد عن الأودية أثناء جريان السيول.