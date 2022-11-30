شاهد.. أمطار المدينة المنوّرة تحوّل "الوادي المبارك" إلى بحيرة

تصوير: عطية السهلي
تحوّل وادي النقيع "الوادي المبارك" إلى بحيرة كبيرة تمتد إلى مسافات طويلة بعد الأمطار التي شهدتها منطقة المدينة المنوّرة، أمس، فيما مازال بعض الأودية يشهد جرياناً للسيول، وسط تحذيرات الدفاع المدني بالابتعاد عن الأودية أثناء جريان السيول.
ويعد "وادي النقيع" من أشهر الأودية في الحجاز ويمتد إلى مسافة 100 كيلو متر تقريباً حتى يصل سيله إلى وادي العقيق في المدينة المنوّرة، وفي الوقت نفسه، تدفقت الشلالات من أكثر الجبال جنوب المدينة المنوّرة.
يُذكر أن منطقة المدينة المنوّرة شهدت أمس أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت عدداً من المحافظات والقرى والمراكز، وسط تحذيرات الجهات المعنية.