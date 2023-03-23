"حلوى الصيف اللذيذة" تتهيأ.. "فواكه الجوف" تدخل مرحلة الإزهار وتتلون

بدأت ملامح فصل الربيع تظهر على أشجار الفواكه بمنطقة الجوف؛ حيث اكتست بالزهور الجميلة، وبدأت تنمو فروعها وأوراقها التي أسقطها فصل الشتاء، وبدأ الإزهار في أشجار النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش والرمان والكمثرى والتفاح بمزارع المنطقة.
والتزهير هو المرحلة التي تمرّ بها الأشجار قبل الإثمار، وتبدأ في الجوف في شهر مارس بعد دفء الأجواء الباردة، حتى تتحول لثمار في شهر أبريل القادم، وهي مرحلة مهمة للمزارعين؛ حيث يقيسون حجم المحصول بكمية الإزهار، وتحظى بعناية خاصة من طريقة الري للحفاظ على الزهور حتى تتحول لثمار.
وتشكل ألوان الزهور -التي يطلق عليها النوارة- لوحة طبيعية جميلة وهي تكسو غصون الأشجار بألوانها المختلفة، ورصدتها عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في مزارع منطقة الجوف.
يُذكر أن منطقة الجوف تضم ما يزيد على 3500 مشروع زراعي و12500 مزرعة، إضافة إلى 8 شركات زراعية؛ مشيرًا إلى أنها تحتضن مليوني شجرة فواكه تنتج سنويًّا 170 ألف طن، كالخوخ والمشمش والبرقوق والنكتارين والعنب والرمان والتفاح والكمثرى واللوز والفستق الحلبي والتين والبطيخ والطريلشمام، وغير ذلك من الأصناف، وبكميات كبيرة تغطي الأسواق المحلية والخليجية.
وتُعد فاكهة الجوف حلوى الصيف اللذيذة التي تجمع بين الألوان المتفردة من الأحمر والأصفر والأسود والجودة العالية، في مقدمة المنتجات الصيفية كونها تصل طازجة للأسواق بشكل يومي.