"حلوى الصيف اللذيذة" تتهيأ.. "فواكه الجوف" تدخل مرحلة الإزهار وتتلون

والتزهير هو المرحلة التي تمرّ بها الأشجار قبل الإثمار، وتبدأ في الجوف في شهر مارس بعد دفء الأجواء الباردة، حتى تتحول لثمار في شهر أبريل القادم، وهي مرحلة مهمة للمزارعين؛ حيث يقيسون حجم المحصول بكمية الإزهار، وتحظى بعناية خاصة من طريقة الري للحفاظ على الزهور حتى تتحول لثمار.