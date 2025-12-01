"الثقفي": نجم الجوزاء يبدأ غدًا ويُعد آخر نجوم الخريف ويُنذر ببرودة الأجواء

وعلى الصعيد الصحي، نبه الثقفي إلى استمرار انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية، الذي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عبر السعال والعطس، مسببًا أعراضًا تشمل الحمى والصداع والسعال والتعب، ناصحًا بأخذ اللقاحات الموسمية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصًا في المدارس والمساجد، باستخدام الكمامات والمعقمات الطبية.