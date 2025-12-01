"الثقفي": نجم الجوزاء يبدأ غدًا ويُعد آخر نجوم الخريف ويُنذر ببرودة الأجواء

أكد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير المراصد الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن غدًا الثلاثاء يُصادف بداية نجم الجوزاء حسب رصد آلية مزولة الطائف الشمسية والفلكية، وهو النجم الأخير من فصل الخريف فلكيًا، ويُعد بداية للربيع الزراعي المعروف بـ"الأُنُث".
وأوضح الثقفي أن نجم الجوزاء يمتد لمدة 12 يومًا، وخلاله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خاصة في الفترات الصباحية والمسائية، كما يتوقف ري الأشجار الزراعية لمدة شهرين، مع الاستمرار في ري الشتلات الصغيرة كل عشرة أيام.
وأضاف في تصريحه لـ"سبق" أن الفترة مناسبة للاستمرار في زراعة القمح وأنواع الشعير، بينما من المتوقع أن يشهد شهرا ديسمبر ويناير – بمشيئة الله – أمطارًا موسمية وفق الدورة المناخية التي ترصدها المزولة الفلكية.
وعلى الصعيد الصحي، نبه الثقفي إلى استمرار انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية، الذي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عبر السعال والعطس، مسببًا أعراضًا تشمل الحمى والصداع والسعال والتعب، ناصحًا بأخذ اللقاحات الموسمية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصًا في المدارس والمساجد، باستخدام الكمامات والمعقمات الطبية.