"ترامب" وعودة تاريخية: الوجه الآخر للرئيس.. الأب الساخر والصارم والمتهكم والمتمسك بالقيم العائلية

يظهر الرئيس ترامب كشخص ساخر ويتمتع بروح دعابة فريدة، سواء في سياق السياسة أو في حياته الخاصة، عُرفت تصريحاته الساخرة بقدرتها على إثارة الجدل والمتابعة في وسائل الإعلام. في لقاءات شخصية، يميل ترامب للسخرية الخفيفة، ويعرف بألفاظه العفوية. هذه السخرية تلعب دوراً في بناء علاقاته مع المقربين منه، حيث تُعبر عن جانبه البسيط والمتواضع بعيداً عن التكلف. هذه السخرية ينظر لها كصفة تتداخل بين الجدية والمزاح. يستخدم ترامب السخرية كسلاح في السياسة، وكذلك في حياته الخاصة، لإبراز وجهة نظره بشكل خفيف، لكن حاد. هذه السخرية تتسم أحياناً بطابع تهكمي لا يخلو من نقد الذات أو الآخرين. في جلساته الخاصة، يُقال إنه يمزح بطرق تعبر عن ثقته بنفسه ويحب تكرار قصص نجاحه بطريقة تجعل من حوله يضحكون.