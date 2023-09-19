محليات

"شفروليه وكاديلاك وجي إم سي".."التجارة" تستدعي 131 مركبة موديل العام وتوضح السبب

دعت أصحابها إلى التواصل مع الشركات المعنية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا
"شفروليه وكاديلاك وجي إم سي".."التجارة" تستدعي 131 مركبة موديل العام وتوضح السبب

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة "شيفروليه "Traverse / Blazer"، وكاديلاك "XT5 / XT6"، و"Acadia" GMC" موديل 2023.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.

من ناحية أخرى، أعلنت "التجارة" عن استدعاء ثلاث مركبات gmc acadia وأربع مركبات blazer موديل 2023.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة
كاديلاك
شيفروليه

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