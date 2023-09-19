"شفروليه وكاديلاك وجي إم سي".."التجارة" تستدعي 131 مركبة موديل العام وتوضح السبب

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث.