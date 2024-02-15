"المعجب" يتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم

وأكد الشيخ المعجب على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصاً الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً بضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.