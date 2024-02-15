"المعجب" يتفقد النيابة العامة بمنطقة القصيم

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة القصيم، حيث التقى بأعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا.
وأكد الشيخ المعجب على الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصاً الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، منوهاً بضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.
كما التقى النائب العام خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
واختتم "المعجب" جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.