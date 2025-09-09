التعزيز وليس الاستبدال: التطبيقات العملية المبكرة للذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل داعم في المؤسسات

لسنا وحدنا في هذا النهج؛ إحدى الشركات التي نعرفها تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل مكالمات خدمة العملاء، حيث يقوم بتحديد المكالمات المشبوهة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية. في السابق، كان الموظفون يضطرون لفحص المكالمات عشوائيًا، والاستماع إليها واحدة تلو الأخرى لمحاولة اكتشاف أي مخالفات محتملة. أما الآن، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي مرشحًا أوليًا ذكيًا يوفر الوقت والجهد، ويوجه جهودهم ومواردهم نحو الحالات التي تستحق التدقيق البشري حقاً. هذا المثال الحيوي يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعزز العمليات الحالية ويسرعها، بينما يبقى القرار النهائي دوماً في يد البشر.