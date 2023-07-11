شاهد.. الاحتفال بأبطال ‫المنتخب السعودي للأحياء بعد تحقيقهم 4 جوائز عالمية

حصد المنتخب السعودي للأحياء أربع جوائز عالمية لجميع أفراد الفريق المشارك في أولمبياد الأحياء الدولي، الذي أقيم في مدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري؛ ليرفع رصيد جوائزه في المسابقة إلى 6 جوائز.
وبهذه المناسبة باركت وزارة التعليم للطلاب المشاركين في الأولمبياد تحقيقهم الفوز بـ4 جوائز عالمية، كما هنأت إداراتهم التعليمية ومدارسهم وأسرهم بهذا الإنجاز الذي تم بشراكة بين موهبة، ورعاية صندوق البيئة.
واحتفل أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة #آيسف_2023 بزملائهم أبطال المنتخب السعودي للأحياء بعد تحقيقهم أربع جوائز عالمية في مسابقة أولمبياد الأحياء الدولي، ووصولهم إلى الرياض اليوم.
من جهته، أوضح يوسف الشهراني، المشرف على المنتخب السعودي للأحياء، في تصريح إلى "سبق"، أن النسخة الـ34 من الأولمبياد الدولي للأحياء التي أُقيمت في مدينة العين الإمارتية خلال الفترة من 3-11 يوليو الجاري شارك فيها 320 طالبًا من 80 دولة.
وذكر أن الطلاب المشاركين بالأولمبياد خاضوا المنافسات على مرحلتين، عملية ونظرية، وكل فترة اختبار تقام في يوم، ولا تقل عن 50 سؤالاً. واصفًا الاسئلة بأنها مبتكرة ودقيقة ونوعية وعميقة جدًّا؛ إذ إنها لا تعتمد على منهج ومرجع معين، وهي بهدف قياس قدرة الطالب على التحليل والربط والمرونة العقلية.
ولفت إلى أن الطلاب المشاركين استعدوا للأولمبياد في معسكرات تدريبية بعد اكتشافهم من مسابقة "موهوب" المحلية، التي تعد الرافد الوحيد لدخول الأولمبيادات الدولية؛ إذ يتم ضمهم للمنتخب السعودي في المستوى الأول، وإلحاقهم بعدها بالملتقيات التدريبية المكثفة، وفي كل ملتقى يتم ترشيح الأفضل، وفي كل مرحلة يتم اختيار الأفضل لنحصل على النخبة المتميزة لتمثيل المنتخب السعودي.
وأشار في هذا الإطار ذاته إلى أنه كان من بين الطلاب المشاركين من أمضى 3 أو 4 سنوات في التدريب والملتقيات.
ونوه الشهراني في حديثه لـ"سبق" بتحقيق جميع أعضاء الفريق المشارك في الأولمبياد إنجازًا مشرفًا، فاق التوقعات.. وبيَّن في هذا السياق أن الطالب يزن المغربي بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة حصد الميدالية الفضية بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.
وحقق الطالب نواف المطير بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية البرونزية بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية. كما حصل الطالب رائد طلبة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية على ميدالية برونزية، وتلقى 2500 ساعة تدريبية، بينما حصل الطالب علي الخليفة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الذي تدرب 2500 ساعة تدريبية، على ميدالية برونزية.
وأشار الشهراني إلى أن هذه المشاركة تعد الثانية حضوريًّا للمنتخب السعودي للأحياء، وقد حصد في أول مشاركة ميدالية فضية وشهادة تقدير.
ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم. وتقام المنافسات مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويًّا باستضافة المسابقة، وإعداد الأسئلة النظرية والعملية؛ إذ يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.
وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، وتزايد أعداد الدول سنويًّا حتى وصلت في نسخة المسابقة الأخيرة عام 2023 في الإمارات إلى 80 دولة.
الجدير بالذكر أن صندوق البيئة هو الراعي الرسمي للمنتخب السعودي للأحياء، ويسعى إلى دعم ورعاية المعرفة والابتكار في مجالات البيئة والأرصاد، وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية.