شاهد.. الاحتفال بأبطال ‫المنتخب السعودي للأحياء بعد تحقيقهم 4 جوائز عالمية

ولفت إلى أن الطلاب المشاركين استعدوا للأولمبياد في معسكرات تدريبية بعد اكتشافهم من مسابقة "موهوب" المحلية، التي تعد الرافد الوحيد لدخول الأولمبيادات الدولية؛ إذ يتم ضمهم للمنتخب السعودي في المستوى الأول، وإلحاقهم بعدها بالملتقيات التدريبية المكثفة، وفي كل ملتقى يتم ترشيح الأفضل، وفي كل مرحلة يتم اختيار الأفضل لنحصل على النخبة المتميزة لتمثيل المنتخب السعودي.