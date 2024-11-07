مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح يبلغ 195.3 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنمو بنسبة 49% على أساس سنوي مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات والربحية

تمكنت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 من تعزيز منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية، حيث حققت نمواً كبيراً على مستوى جميع القطاعات. ففي قطاع الرعاية الصحية والخدمات ذات العلاقة تمكنت فقيه للرعاية الصحية المنزلية من زيادة نطاق تواجدها ليشمل 6 مدن رئيسية بعد دخولها إلى مدينتين مؤخراً حيث من المقرر أن تبدأ العمل فيهما قبل نهاية العام الجاري. كما حقق قطاع خدمات الطوارئ الطبية (طارئ) نمواً كبيراً، حيث وصل أسطوله من سيارات الإسعاف إلى 83 سيارة، بما يعزز من نموذج المركز والأطراف (Hub-and-Spoke) الذي تتبناه المجموعة ويدعم قدرته على خدمة الاحتياجات الوطنية. من ناحية أخرى، واصل مشروع بصريات فقيه تعزيز انتشاره ليشمل 16 فرعاً حالياً بالإضافة إلى 3 فروع من المقرر افتتاحها بحلول نهاية العام، وهو ما يعزز مكانة المجموعة باعتبارها مقدماً لخدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. أما على صعيد قطاع التعليم، فقد استقبلت كلية فقيه الطبية 352 طالباً جديداً عبر في مختلف برامجها الدراسية في سبتمبر 2024، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى 1736 طالباً.