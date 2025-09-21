أمانة الرياض تحتفي باليوم الوطني الـ95 في 112 موقعًا

في أجواء احتفالية شاملة، تنظم أمانة منطقة الرياض فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95 يوم الاثنين 23 سبتمبر 2025م، وذلك في 12 حديقة عامة بالعاصمة، إضافة إلى 100 موقع في المحافظات والمراكز التابعة.
وتستمر الفعاليات من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، متضمنة عروضًا فنية وثقافية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.
فعاليات متنوعة في العاصمة
تشهد مواقع الاحتفال بالعاصمة عروضًا مسرحية للفنون الشعبية والتراثية، ومسابقات تفاعلية، وفعاليات متنقلة، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال تضم ورش عمل للحِرَف اليدوية وصناعة الحُليّ وتلوين الأبواب النجدية. كما تشمل الأنشطة الرسم على الوجوه، وإطلاق البالونات، وأركان تصوير بزاوية 360 درجة، إضافة إلى عروض موسيقية وطنية ولوحات فلكلورية متنوعة.
كما توفر الفعاليات تجربة متكاملة للزوار عبر مناطق للمتاجر والمطاعم والمقاهي ذات الطابع الوطني، ومجسمات جمالية وأركان فنية، وعروض بصرية تروي مسيرة المملكة، وألعاب شعبية قديمة، وأمسيات موسيقية بمشاركة فنانين محليين.
205 فعالية في المحافظات
وفي محافظات منطقة الرياض، تشارك البلديات في تنظيم أكثر من 205 فعالية على مدى 3 أيام، تشمل عروضًا شعبية ومسيرات وطنية وفقرات فنية وثقافية، مع تخصيص أنشطة للأطفال مثل الرسم والألعاب الحركية، إلى جانب أمسيات شعرية وموسيقية، ومناطق للمأكولات الشعبية والمتاجر الوطنية.
أهداف وطنية ومجتمعية
وأكدت الأمانة أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وإحياء المحطات التاريخية في مسيرة المملكة، وترسيخ روح الانتماء والفخر، بما يواكب رؤيتها في الارتقاء بجودة الحياة وتنمية المشهد الحضري في العاصمة ومحافظاتها.