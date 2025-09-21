أمانة الرياض تحتفي باليوم الوطني الـ95 في 112 موقعًا

205 فعالية في المحافظات

وفي محافظات منطقة الرياض، تشارك البلديات في تنظيم أكثر من 205 فعالية على مدى 3 أيام، تشمل عروضًا شعبية ومسيرات وطنية وفقرات فنية وثقافية، مع تخصيص أنشطة للأطفال مثل الرسم والألعاب الحركية، إلى جانب أمسيات شعرية وموسيقية، ومناطق للمأكولات الشعبية والمتاجر الوطنية.