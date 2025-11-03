السفير الهندي لدى المملكة: الفعاليات الثقافية والترفيهية تُعمّق الروابط بين البلدين

وأشار السفير الهندي إلى أن هناك حماسًا كبيرًا من زوار الفعاليات خلال العام الماضي لمشاهدة التنوع الثقافي في الهند، وأن هذا العام سيشهد اهتمامًا أكبر ومشاركة أوسع في الاحتفالات. وتتضمن الفعاليات الثقافية المتنوعة لأسبوع الثقافة الهندية العديد من الحفلات الفنية، وأكشاك الفنون والمأكولات، والعروض الثقافية والحيوية التي تُسلّط الضوء على ثراء وتنوّع التراث الفني والثقافي للهند.