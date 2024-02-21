عدد تقارير تقييم العقارات السنوية يتجاوز 400 ألف والإيرادات 600 مليون ريال

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عبدالعزيز المطلق أن مهنة التقييم ليست مهنة حديثة النشأة، فهيَ قديمة تاريخيًا، وكانت ممارساتها تُطبّق في جوانب القضاء والمبايعات وغيرها، وأنها في نمو متصاعد والعائد الاقتصادي بها مُجز ومُشجع.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ريستاتكس العقاري بالرياض.
وبيّن أن تقييم العقارات يحظى بإقبال عال، ويعد الأكثر استخدامًا بين فروع التقييم المختلفة، وأن عدد تقارير تقييم العقارات السنوية تجاوز 400 ألف تقرير، تصل إيراداتها إلى 600 مليون ريال.
وتوقع "المطلق" أن حجم السوق بالنسبة لمهنة التقييم قد يصل إلى الضعف بسبب التحول السريع في الأنظمة الاقتصادية.
وأكد المطلق أنه وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين سَيُحال للنيابة العامة كل من يمارس مهنة دون ترخيص، منوهاً بوجوب إلمام المقيّم المعتمد بجميع التفاصيل المتعلقة بالأنظمة والتشريعات المالية والتجارية في المملكة؛ لكون المقيّم المعتمد له رأيه المهني الموثوق في اتخاذ القرارات في الفرص العقارية، من خلال اعتماده للمنهجيات والمعايير المعتمدة لتحديد قيمة العقارات.