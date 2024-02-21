عدد تقارير تقييم العقارات السنوية يتجاوز 400 ألف والإيرادات 600 مليون ريال

وأكد المطلق أنه وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين سَيُحال للنيابة العامة كل من يمارس مهنة دون ترخيص، منوهاً بوجوب إلمام المقيّم المعتمد بجميع التفاصيل المتعلقة بالأنظمة والتشريعات المالية والتجارية في المملكة؛ لكون المقيّم المعتمد له رأيه المهني الموثوق في اتخاذ القرارات في الفرص العقارية، من خلال اعتماده للمنهجيات والمعايير المعتمدة لتحديد قيمة العقارات.