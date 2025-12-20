الفلكي الثقفي: غدًا الأحد أول أيام فصل الشتاء فلكيًا ومدته 90 يومًا

أكد الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه وبحسب رصد مزولة الطائف الفلكية لتحديد الفصول الأربعة، والمعطيات الفلكية للأرض في دورتها السنوية حول الشمس، فإن غدًا الأحد 1447/7/1هـ الموافق 2025/12/21م هو أول أيام فصل الشتاء فلكيًا، وتبلغ مدته (90) يومًا، ويشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، في حين يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك نتيجة تعامد الشمس ظاهريًا على مدار الجدي الواقع في منتصف النصف الجنوبي للأرض.
وبيّن الفلكي الثقفي، في تصريحٍ لـ«سبق»، أن فصل الشتاء يتكوّن من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر 2025م الحالي، وشهري يناير وفبراير كاملين، إضافة إلى عشرين يومًا من شهر مارس 2026م، حيث ينتهي الشتاء فلكيًا يوم الجمعة 1447/10/1هـ الموافق 2026/3/20م.
وأوضح أن أبرز أبراج فصل الشتاء هي: برج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت، فيما تشمل نجومه: الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، ونوء سعد الذابح وبلع، أما منازله فهي: المربعانية، والشبط، والعقارب.
ومن الناحية الصحية، أشار الفلكي الثقفي إلى أن أبرز أمراض فصل الشتاء تتمثل في نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن الوقاية منها تتطلب تناول الحمضيات والفواكه، وتجنب شرب المياه الباردة ويفضل أن تكون معتدلة الحرارة، إضافة إلى عدم الخروج في الأجواء الباردة، خاصة خلال الفترات المسائية والصباحية المبكرة.
كما شدد على أهمية الحرص على تأمين طلاب المدارس بالملابس الشتوية المناسبة أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في الفترة الصباحية، للوقاية من آثار البرد القارس.