الفلكي الثقفي: غدًا الأحد أول أيام فصل الشتاء فلكيًا ومدته 90 يومًا

أكد الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه وبحسب رصد مزولة الطائف الفلكية لتحديد الفصول الأربعة، والمعطيات الفلكية للأرض في دورتها السنوية حول الشمس، فإن غدًا الأحد 1447/7/1هـ الموافق 2025/12/21م هو أول أيام فصل الشتاء فلكيًا، وتبلغ مدته (90) يومًا، ويشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، في حين يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك نتيجة تعامد الشمس ظاهريًا على مدار الجدي الواقع في منتصف النصف الجنوبي للأرض.