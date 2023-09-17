الاتحاد السعودي للملاكمة والركل يختتم المنافسات المحلية لعام 2023 بحفل كبير

أقام الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "كيك بوكسينغ"، اليوم السبت، حفل اختتام بطولة المملكة للكيك بوكسينغ الأولى واختتام موسم المنافسات المحلية لهذا العام، والتي أقيمت في حرم جامعة اليمامة بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من ١٦٠ لاعب ولاعبة، و ٩ حكام لإدارة مايزيد عن ٨٠ نزال لعدد ٣٧ فئة ووزناً كان أصغرها بعمر ٧ سنوات، وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي للملاكمة والركل "كيك بوكسينغ" (WAKO)، واختُتمت البطولة بحفل نهاية منافسات الكيك بوكسينغ المحلية للعام ٢٠٢٣م، تضمّن الحفل تكريم شركاء الاتحاد، وخبراء من الاتحاد الدولي للملاكمة والركل (الواكو)، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين والمدربين والحكام المتميزين.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل الأستاذ أحمد بن محمد الطويّان على حرص الاتحاد للقيام بدوره في خدمة رياضة الملاكمة والركل، وتحقيق التميز الرياضي والإداري المستدام، بما يضمن انتشاراً للعبة محلياً، ونجاحات في تمثيل المملكة العربية السعودية اقليمياً ودولياً في ظل التطور الشامل الذي تشهده منظومة الرياضة بدعم وتوجيهات القيادة -حفظهما الله- ومتابعة وسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "كيك بوكسينغ" قد أقام عدة دورات تدريبية تسبق البطولة تستهدف تأهيل الحكام والمدربين للتطوير من مهاراتهم والرفع من قدراتهم الفنية، وقد شارك بها أكثر من ٢٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف مناطق المملكة.