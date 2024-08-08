المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد في أكتوبر

وتأتي هذه الاستضافة استمرارًا لدور المملكة الريادي بدعم المجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم؛ والإسهام في التخفيف من معاناتها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، و في إطار حرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مجال الإغاثة الإنسانية.