إطلاق برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي" في كلية الملك فهد الأمنية

من جهته، أوضح "الدعيج" أن البرنامج يعزز الدور الحيوي لوزارة الداخلية في مجالات تقديم الخدمات وكفاءة الأعمال عبر تمكين الموارد البشرية بالمهارات اللازمة وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ واجباتهم، مبينًا أن "ماجستير الذكاء الاصطناعي" يأتي ليواكب التقنيات الجديدة في مختلف المجالات.