100 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "رافد الحرمين" لتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع جامعة أم القرى، مبادرة "رافد الحرمين" لتأهيل وتدريب العاملين في قطاعي الحج والعمرة، عبر تقديم 100 ألف فرصة تدريبية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز المهارات المهنية والاجتماعية للعاملين في الميدان.
وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة تعكس الصورة المشرفة للمملكة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات الذكاء الاجتماعي، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، والتفويج وإدارة الحشود، والرقابة وضمان الجودة.
وتسهم هذه المبادرة في تمكين المشاركين من أداء أدوارهم بكفاءة ومهارة، وتحقيق تجربة متميزة للحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بخدمات الحرمين الشريفين.
وأتاحت الوزارة التسجيل في البرامج التدريبية للأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من هذه المبادرة الوطنية الرائدة.