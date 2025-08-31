100 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "رافد الحرمين" لتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع جامعة أم القرى، مبادرة "رافد الحرمين" لتأهيل وتدريب العاملين في قطاعي الحج والعمرة، عبر تقديم 100 ألف فرصة تدريبية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز المهارات المهنية والاجتماعية للعاملين في الميدان.