مؤسسة الماجد الأهلية تبدأ استقبال طلبات المنح للمشاريع لعام 2024

أعلنت مؤسسة الماجد الأهلية عن بدء استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2024؛ وذلك بداية من تاريخ 1/ 1/ 2024 حتى 14/ 1/ 2024؛ حيث تهدف المؤسسة من طرح هذه المشاريع إلى الإحسان في تنفيذ وصية المُوقِف الشيخ محمد بن عبدالله بن إبراهيم الماجد -رحمه الله- لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات المستهدفة والمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال تنمية المؤسسة وتطوير العمل المؤسسي وتعظيم منافع المنح.