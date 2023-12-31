مؤسسة الماجد الأهلية تبدأ استقبال طلبات المنح للمشاريع لعام 2024

أعلنت مؤسسة الماجد الأهلية عن بدء استقبال طلبات المنح الأول للمشاريع لعام 2024؛ وذلك بداية من تاريخ 1/ 1/ 2024 حتى 14/ 1/ 2024؛ حيث تهدف المؤسسة من طرح هذه المشاريع إلى الإحسان في تنفيذ وصية المُوقِف الشيخ محمد بن عبدالله بن إبراهيم الماجد -رحمه الله- لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات المستهدفة والمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال تنمية المؤسسة وتطوير العمل المؤسسي وتعظيم منافع المنح.
مجال بناء المساجد يتضمن تأهيل المساجد، مجال الفقراء والمساكين يتضمن المطبخ الخيري النموذجي والتأهيل المهني لسوق العمل وإسكانات ذوي الدخل المحدود، مجال التجهيزات الطبية ويتضمن تأسيس وبناء مركز طبي متخصص وتوفير الأجهزة الطبية التخصصية بالإضافة إلى العمليات الطبية وغسيل الكلى، مجال المدارس الشرعية يتضمن برامج الطلاب الموهوبين وتفعيل طلاب العلم والجهات العلمية الناشئة والمقار التعليمية وبرامج ومشاريع الحرمين، مجال حفر الآبار والسقيا ويتضمن الخزانات المركزية، مجال تفطير الصائمين ويتضمن موائد الإفطار والتفطير في الحرمين.
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