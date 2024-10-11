تيارات شمال غرب المحيط الهادئ تؤدي لارتفاع درجات الحرارة في شمال المملكة

أفاد خبير الطقس عبدالله العصيمي أن تيارًا دافئًا قويًا في شمال غرب المحيط الهادئ يتسبب في برودة بشمال شرق المحيط، وهو ما يعرف علميًا بالنمط السالب لتذبذب PDO- وPNA-.