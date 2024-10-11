تيارات شمال غرب المحيط الهادئ تؤدي لارتفاع درجات الحرارة في شمال المملكة

أفاد خبير الطقس عبدالله العصيمي أن تيارًا دافئًا قويًا في شمال غرب المحيط الهادئ يتسبب في برودة بشمال شرق المحيط، وهو ما يعرف علميًا بالنمط السالب لتذبذب PDO- وPNA-.
غالبًا ما ينتج عن هذه الظروف انخفاض في الضغط الجوي في منطقة سيبيريا وأواسط آسيا.
كما يمتد مرتفع جوي من جنوب غرب روسيا حتى شرق المتوسط وشمال المملكة، مما يسبب استقرارًا في الطقس وارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل عام.
أما المناطق الوسطى والجنوبية فمن المتوقع أن تشهد أجواء أكثر برودة نتيجة تسرب هواء بارد من أواسط آسيا بفضل المرتفع الجوي شمال المملكة.