"عشرة عمر"... مواطن يحتفي بعامل مصري عاش بينهم 40 عامًا

سجّل المواطن خالد بن محمد السعود أروع الأمثلة في الوفاء؛ حيث احتفل بمكفوله شوقي عباس سمان 65 عامًا، مصري الجنسية، بعد مضي 40 عامًا من العمل لديه؛ وفاءً وعرفانًا منه بما قدمه من عمل أثناء تواجده بينهم، وقبل أن يغادر إلى بلاده برغبة منه؛ حيث طلب أن يعود إلى أهله لقضاء بقية عمره مع أبنائه.