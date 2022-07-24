"عشرة عمر"... مواطن يحتفي بعامل مصري عاش بينهم 40 عامًا

سجّل المواطن خالد بن محمد السعود أروع الأمثلة في الوفاء؛ حيث احتفل بمكفوله شوقي عباس سمان 65 عامًا، مصري الجنسية، بعد مضي 40 عامًا من العمل لديه؛ وفاءً وعرفانًا منه بما قدمه من عمل أثناء تواجده بينهم، وقبل أن يغادر إلى بلاده برغبة منه؛ حيث طلب أن يعود إلى أهله لقضاء بقية عمره مع أبنائه.
وأقام "السعود" حفل توديع بمنزله في مكة المكرمة، بحضور أصدقائه، وقبّل رأسه ثم قام أولاده بتقبيل يده؛ لأنه عاش معهم منذُ الصغر، وعندها لم يتمالك العامل نفسه وأجهش بالبكاء قبل أن يجهش الحضور بالبكاء أيضًا، في موقف وصفوه بالوفاء في حسن التعامل.