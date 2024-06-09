"الموارد البشرية" ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة

وأسفرت الجولات التي تم تنفيذها خلال موسم الحج هذا العام، عن توجيه 1506 إنذارات للمنشآت في قطاع العمل، إضافة إلى تحرير 399 مخالفة لاشتراطات ومعايير تشغيل العمالة الموسمية، وجودة الأعمال المقدمة، كما تم مباشرة 455 بلاغًا، وتنفيذ 75 زيارة للمنشآت المشغلة للعمالة الموسمية، من خلال فِرَق العمل التي تضم 35 مراقبًا في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك 18 مراقبًا ميدانيًّا، لتنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت من خلال 10 فِرَق تتولى أعمال الرقابة والتفتيش، ومتابعة وصول العمالة الموسمية، ونظامية تشغيلها خلال موسم الحج، وتنفيذ الزيارات على المنشآت المشغلة للعمالة الموسمية.