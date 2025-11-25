مشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب العالمي… حضور استثنائي ورسالة واضحة عن مستقبل السكن في المملكة

شهد معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض حضورًا مميزًا لشركة ماونتن ڤيو السعودية، التي شاركت للعام الثاني على التوالي لتعرض رؤيتها للتطوير العمراني ومستقبل المجتمعات السكنية في المملكة. وجاءت مشاركة الشركة هذا العام لتعكس مرحلة جديدة من توسعها في السوق السعودي، ونجاحها في تقديم نموذج عمراني متكامل يستند إلى خبرة إقليمية تمتد لأكثر من 20 سنة.
وكان لافتًا خلال أيام المعرض الإقبال الكبير على جناح ماونتن ڤيو السعودية، حيث شهد تفاعلًا استثنائيًا من الزوار، سواء من المستثمرين أو العائلات أو الجهات الرسمية، ما جعل الجناح واحدًا من أكثر الأجنحة نشاطًا في المعرض. هذا التفاعل لم يكن مرتبطًا بالتصميم الجاذب للجناح فحسب، بل بما قدّمته الشركة من رؤية واضحة، ومنهج مختلف في تطوير المجتمعات، وحلول عمرانية تمسّ احتياجات الأسرة السعودية بشكل مباشر.
وجاء الإعلان الأول خلال سيتي سكيب عن شراكة استراتيجية مع شركة NHC في مشروعها السكني الجديد “حياة” من ماونتن ڤيو كأحد العناصر الأكثر جذبًا لزوار الجناح. يقع المشروع في ضاحية الفُرسان على مساحة تتجاوز 932 ألف متر مربع، ويضم 1,700 فيلا تتنوع في المساحات والتصميمات لتناسب مختلف احتياجات الأسر السعودية.
ما ميّز مشروع "حياة" أنه لم يُقدَّم كمشروع سكني تقليدي، بل كمجتمع متكامل مصمم لتحسين جودة الحياة، حيث تتوزع المساحات الخضراء بشكل متوازن، بما يخلق بيئة سهلة وملهمة في الوقت نفسه. وأبدوا الزوار اهتمامًا كبيرًا بمجرد سماعهم عن مفهوم 'ذا لايت هاوس' نظرًا لدوره في بناء الروابط الإنسانية داخل المشروع وإحياء الجانب الاجتماعي للحياة اليومية.
كما استقطب مشروع وَن ماونتن ڤيو اهتمامًا كبيرًا داخل الجناح، خاصة من قبل العائلات الباحثة عن مجتمع فلل يتمتع بالفخامة والخصوصية. المشروع الذي يقع شمال الرياض، ويضم 500 فيلا بتصميمات معمارية معاصرة، قدّم للزوار نموذجًا مباشرًا لأسلوب الحياة الذي تسعى ماونتن ڤيو إلى نقله للسوق السعودي شوارع مناسبة للحياة اليومية، مساحات خضراء أمامية، مجتمع شبه مبوب يجمع بين الخصوصية والانفتاح، ومركز مجتمعي “ذا لايت هاوس” الذي يمنح الحي روحًا ونشاطًا دائمًا.
ولم يقتصر حضور ماونتن ڤيو في سيتي سكيب على عرض مشاريعها فحسب، بل شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات المهمة والاستراتيجية التي تؤكد حجم الثقة المؤسسية في الشركة وتمهّد لمرحلة أسرع من التنفيذ. فقد أطلقت الشركة صندوقًا عقاريًا بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي بالشراكة مع الرياض المالية لتطوير مشروع "وَن ماونتن ڤيو" في شمال الرياض، وهو صندوق يعكس متانة السوق وارتفاع ثقة المؤسسات المالية الوطنية بالرؤية التي تقدمها الشركة.
كما وقّعت ماونتن ڤيو اتفاقيات مع شركتي الفنار للمشاريع وشركة الموسى للتجارة والمقاولات، كمقاولين رئيسيين للمشروع نفسه، للبدء في كافة الأعمال الإنشائية. وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة شراكة أخرى مع شركة الحتمية لتكون المقاول الرئيسي لمشروع "حياة" في وجهة الفُرسان، ما يعزز قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية ويؤكد جديتها في تنفيذ خططها بالسوق السعودي.
كانت مشاركة ماونتن ڤيو السعودية فرصة لتقديم رؤية أعمق حول شكل المجتمعات المستقبلية في المملكة، مجتمعات تضع جودة الحياة في قلب التصميم، وتعتمد على حلول حضرية تناسب تطلعات الأجيال الجديدة، وتعزز الترابط الاجتماعي داخل الأحياء.