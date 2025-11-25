مشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب العالمي… حضور استثنائي ورسالة واضحة عن مستقبل السكن في المملكة

وكان لافتًا خلال أيام المعرض الإقبال الكبير على جناح ماونتن ڤيو السعودية، حيث شهد تفاعلًا استثنائيًا من الزوار، سواء من المستثمرين أو العائلات أو الجهات الرسمية، ما جعل الجناح واحدًا من أكثر الأجنحة نشاطًا في المعرض. هذا التفاعل لم يكن مرتبطًا بالتصميم الجاذب للجناح فحسب، بل بما قدّمته الشركة من رؤية واضحة، ومنهج مختلف في تطوير المجتمعات، وحلول عمرانية تمسّ احتياجات الأسرة السعودية بشكل مباشر.