بـ4 ملايين ريال.. "تعليم الأفلاج" يجهّز 89 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تُواصل إدارة تعليم الأفلاج، خلال الإجازة الصيفية، العديد من أعمال التأهيل والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية؛ لتجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد 1444هـ.
وشملت الأعمال التي ينفذها قسم المباني المدرسية بالإدارة، تأهيل وصيانة ونظافة وتجهيز مدارس الطفولة المبكرة، وتهيئة الملاعب وصيانة وتركيب التكييف بالمباني المدرسية بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، كما تتفقد إدارة تعليم الأفلاج الاحتياجات الفنية والتقنية بالمدارس؛ لتجهيزها بأعلى معايير الجودة؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة.