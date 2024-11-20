"صنع في السعودية" يحدد معايير جديدة لنيل شهادة العلامة الرئيسية الخضراء

وتشترط الهيئةُ تقديمَ شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة، تُثبت التزام المنشأة بالمعايير المحددة، كما يتوجب على المنشأة تحقيق أحد المتطلبات الإضافية مثل أن تكون ضمن أعلى 10% من المنشآت في القطاع الذي تنتمي إليه، أو أن يكون إنفاقها على المحتوى المحلي أعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن تركز على بناء القدرات من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين؛ بشرط أن يشكل هذا الإنفاق نسبة لا تقل عن 0.3% من إجمالي إنفاق المنشأة.