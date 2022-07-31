رئيس مجلس الشورى يصل المملكة المغربية في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى العاصمة المغربية الرباط في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية حاليًا، تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.