رئيس مجلس الشورى يصل المملكة المغربية في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى العاصمة المغربية الرباط في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية حاليًا، تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار محمد الخامس، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، وعددٌ من المسؤولين.
وستشهد زيارة رئيس مجلس الشورى توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين، إضافةً إلى عدد من اللقاءات.
ويضم وفد مجلس الشورى، أعضاء المجلس محمد بن حمود المزيد، وفيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، ومحمد بن سعد الفراج، وعددًا من المسؤولين في المجلس.