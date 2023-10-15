789.5 مليون ريال قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021، حتى اليوم، التي شملت 789.5 مليون ريال، قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان.
وقدّمت 111.2 ألف خدمة، شملت سلالاً غذائية، وأدوية، ووجبات، ونقلاً للعفش، وحليب الأطفال.
وأوضحت أنه تمّ توظيف 297 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.848 أسرة، وتسليم 2392 وحدة إسكان تنموي.
وكانت لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة، قد أعلنت انتهاء أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطوّرة بمشروع جدة، بحسب الخطة التنفيذية.