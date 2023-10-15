789.5 مليون ريال قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021، حتى اليوم، التي شملت 789.5 مليون ريال، قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان.