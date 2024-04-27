يفجّر مبنى ويحمل سيارة.. "المسند" عن إعصار "تورنيدو": أعنف الظواهر المناخية!

وتابع: "لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط، ومن لطف الله أن عمره فقط بضع ساعات، وهو شديد الاضطراب ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق".