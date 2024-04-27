يفجّر مبنى ويحمل سيارة.. "المسند" عن إعصار "تورنيدو": أعنف الظواهر المناخية!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن إعصار تورنيدو يعد أخطر وأعنف الظواهر المناخية على الإطلاق، لكن من رحمة الله بعباده أن مجال تدميره محصورٌ في شريطٍ ضيقٍ عكس الأعاصير المدارية.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إعصار تورنيدو يظهر فوق اليابسة، وأحياناً فوق البحار، فيُسمى الشاهقة لأنها ترفع الماء إلى أعلى، ويدور عكس عقارب الساعة في النصف الشمالي.
وتابع: "لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط، ومن لطف الله أن عمره فقط بضع ساعات، وهو شديد الاضطراب ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق".
وأردف: يدور حول نفسه بشكلٍ معاكسٍ لدوران عقارب الساعة، وسرعة الدوران حول مركزه شديدة جداً لدرجة أنه من المستحيل قياسها، لكن تقدر بـ 552كم/سا، الأمر الذي يجعل التورنيدو يستطيع حمل سيارة ورميها خارج طريقه".
واستكمل: "تقدر سرعة تحرك تورنيدو أفقياً ما بين 37-75كم/سا، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي غالباً مترنحاً، والضغط الجوي في عين تورنيدو منخفض جداً، فقد يصل إلى 800 مليبار، لذا فإنه يُنصح بفتح الأبواب والنوافذ لتقليل التباين في الضغط ومنعاً لانفجار المبنى".
واستطرد: "غالباً ما ينشأ على اليابس وعندما ينشأ على البحار يعمل نافورة من الماء قد يبلغ ارتفاعها نحو 50 م وبقطر 8 م وربما حمل معه أسماكاً وألقاها فوق اليابس".
وأبان: يولد متدلياً من سحابة عظيمة من الرُكام المزني على شكل قمع متدلياً حتى يمس الأرض ليبدأ التدمير الشديد".
وعن نشأة إعصار تورنيدو، قال "المسند": "لم تزل غير معروفة تماماً، غير أن تشكلها يكاد يقترن بالعواصف الرعدية الشديدة وخطوط العواصف أو الجبهات الباردة العنيفة".
واختتم يقول: أكثر الدول معاناة من هذه الظاهرة العنيفة الولايات المتحدة، خصوصاً في حوض المسيسبي، بمعدل 150 عاصفة سنوياً، كما تظهر على ساحل غرب إفريقيا بالقرب من ساحل السنغال، وفي الهند وشرقي جبال الأنديز".