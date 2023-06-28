حاجّة تلتحق بـ"قافلة الصحة" قبل مغادرتها بدقائق

وفور وصولها ولعلم العاملين بظروفها وبحكم سنّها، قام الفريق الصحي بالمستشفى بعمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل جدًا، وإعطائها الدواء اللازم، ليتم إلحاقها بالقافلة، وهو الأمر الذي لم تتوقعه؛ نظرًا لسوء حالتها عندما وصلت للمستشفى، والذي أعاد أبطاله الأمل للحاجة زهانق، وكُتِب لها بتوفيق الله الوقوف بصعيد عرفات الطاهر، وهي تدعو الله لهذا البلد بقيادته ومسؤوليه وكل العاملين بخير الدعاء.