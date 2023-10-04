أمطار رعدية تواعد 4 مناطق.. "الأرصاد" يبرز الظواهر الجوية للساعات القادمة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 43 مئوية بالدمام والأحساء والدهناء، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجدة وينبع 95%.