بالصور.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستعرض مشاريعها السياحية بمركز الملك فهد الحضاري

وتَضمنت الورشة تقديم عروض عن الجهات المشاركة، وعرضًا عن مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومناقشة تسويق وترويج الفعاليات، والتعاون مع الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية بمدن الهيئة، وإبرازها كوجهة سياحية، لتشجيع السياحة والاستثمار، وتقديم الحلول والدعم للمستثمرين، ووضع آلية التعاون بين الهيئة ومنظومة السياحة السعودية.