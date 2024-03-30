محليات

"الزعاق": الليلة.. أُولى ليالي العشر الأرجى لليلة القدر وهذه أماراتها

علامات كونية وفلكية ومناخية.. وهذا هو الراجح عند أهل الأثر
خالد الزعاق
خالد الزعاق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الليلة هي أُولى ليالي العشر، وهي الليالي الأرجى لليلة القدر.

وتابع الزعاق: أن أهم ليلة بالعام هي ليلة نزول القرآن الكريم؛ ولذلك أسماها المولى سبحانه وتعالى بليلة القدر.

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس": أنه ورد في الأثر أن لليلة القدر علامات كونية وفلكية ومناخية؛ منها شروق الشمس لا شعاع لها، كما أنها ليلة هادئة لا حارّة ولا باردة.

وأضاف: الراجح عند أهل الأثر أن هذه علامات روحانية وليست كونية، ولا تحدث في كل عام، ولم يثبت علميًّا أن الشمس تشرق في أي يوم من أيام السنة دون شعاع.

شهر رمضان
ليلة القدر
خالد الزعاق

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org