"الزعاق": الليلة.. أُولى ليالي العشر الأرجى لليلة القدر وهذه أماراتها

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الليلة هي أُولى ليالي العشر، وهي الليالي الأرجى لليلة القدر.
وتابع الزعاق: أن أهم ليلة بالعام هي ليلة نزول القرآن الكريم؛ ولذلك أسماها المولى سبحانه وتعالى بليلة القدر.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس": أنه ورد في الأثر أن لليلة القدر علامات كونية وفلكية ومناخية؛ منها شروق الشمس لا شعاع لها، كما أنها ليلة هادئة لا حارّة ولا باردة.
وأضاف: الراجح عند أهل الأثر أن هذه علامات روحانية وليست كونية، ولا تحدث في كل عام، ولم يثبت علميًّا أن الشمس تشرق في أي يوم من أيام السنة دون شعاع.