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النفقات 1.285 مليار ريال والإيرادات 1.184 مليار.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة

ولي العهد وجه الوزراء بالإلتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع ضمن رحلة "الرؤية"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس مجلس الوزراء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس مجلس الوزراء
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1446هـ الموافق 26/ 11/ 2024م، في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

1- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1.184.000.000.000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

2- تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1.285.000.000.000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

3- يُقدّر العجز بمبلغ (101.000.000.000) مائة مليار ومليار ريال.

وقد وجّه سمو ولي العهد -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).

محمد بن سلمان
الميزانية العامة للدولة

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