النفقات 1.285 مليار ريال والإيرادات 1.184 مليار.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1446هـ الموافق 26/ 11/ 2024م، في الرياض؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
1- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1.184.000.000.000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
2- تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1.285.000.000.000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
3- يُقدّر العجز بمبلغ (101.000.000.000) مائة مليار ومليار ريال.
وقد وجّه سمو ولي العهد -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).