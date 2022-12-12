صفقات مليونية وأسعار تتباين.. انتعاشة لـ"صياهد الإبل" بدعم مهرجان المؤسّس

شهدت المبيعات في سوق الصياهد للإبل، أكبر سوق من نوعه، الذي يشرف عليه نادي الإبل، ارتفاعًا كبيرًا خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"؛ حيث أصبح مقصدًا للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.