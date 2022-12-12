صفقات مليونية وأسعار تتباين.. انتعاشة لـ"صياهد الإبل" بدعم مهرجان المؤسّس

شهدت المبيعات في سوق الصياهد للإبل، أكبر سوق من نوعه، الذي يشرف عليه نادي الإبل، ارتفاعًا كبيرًا خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"؛ حيث أصبح مقصدًا للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.
ويضم سوق الإبل في المهرجان أكثر من 300 شبك تستوعب قرابة 3 آلاف متن، فيما تتراوح أسعار المتن الواحد، بين 20 و200 ألف ريال، وتتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق بين 700 ألف ومليون ريال.
وتصل أسعار "الرحول أو الذلول"، وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذاءه، ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه، ما بين 3500 إلى 8 آلاف ريال، ويعمل السوق وفق آلية معينة.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت صفقات شرائية متعددة على فئة المجاهيم والمغاتير بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير.