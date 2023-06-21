عبر الشاشات الإلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تبث رسائل توعوية بمسجد التنعيم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرّمة، تقديم الخدمات الإلكترونية التوعوية والإرشادية بلغاتٍ عالمية، في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.
وعملت الوزارة على بثّ رسائل توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر الشاشات الإلكترونية الخارجية التي وفّرتها الوزارة بمسجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالعاصمة المقدّسة (التنعيم)، الذي يتوافد عليه آلاف الحجاج والمعتمرين والزائرين على مدار الساعة.
تأتي هذه الأعمال في إطار الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوعوية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة وأمنٍ وأمان.