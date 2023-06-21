عبر الشاشات الإلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تبث رسائل توعوية بمسجد التنعيم

وعملت الوزارة على بثّ رسائل توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر الشاشات الإلكترونية الخارجية التي وفّرتها الوزارة بمسجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالعاصمة المقدّسة (التنعيم)، الذي يتوافد عليه آلاف الحجاج والمعتمرين والزائرين على مدار الساعة.