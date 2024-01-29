التأمين على عقود العمالة المنزلة يدخل حيز التنفيذ بداية من الخميس المقبل

تدخل خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس المقبل، والتي تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات مثل التغيب والهروب والوفاة.
وتطبّق هذه الخدمة على العمالة القادمة للمملكة لأول مرة عبر منصة "مساند"، وتستمر لمدة سنتين من بداية التعاقد، وبعد مضيّ سنتين يكون التأمين اختياريًّا لصاحب العمل.
وتتيح خدمة التأمين تعويضَ صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات، ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم الْتزام صاحب العمل بسداد الرواتب، والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
وبحسب الإحصائيات؛ يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 ملايين عامل، ويشكل العاملون في مهنة قيادة السيارات نحو 49.2% من إجمالي العمالة المنزلية، ويبلغ عدد السائقين نحو 1.79 مليون سائق أجنبي، منهم 115 سائقة أجنبية تعمل في مجال قيادة السيارات.