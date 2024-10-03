انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومَا في حكمها إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل

تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية وما في حكمها، إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل؛ على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني، ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًّا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.