882 ممثلاً لـ 368 جهة في بوابة الجهات الحكومية الرقمية بـ "ديوان المظالم"

وتضمنت إحصائية ديوان المظالم، أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة، 882 ممثلاً، توفّر لهم البوابة جميع الخدمات الرقمية التي يحتاجون إليها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها فيما تكون طرفاً فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.