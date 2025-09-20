أكثر من 40 فعالية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 95 في مركز "إثراء"

ويخوض الزوّار تجربة "روح المستقبل"، وهي محطة تفاعلية مبتكرة تمكّنهم من تخيل أحلامهم عبر رسائل وصور تصلهم عام 2030، فيما يحتضن قلب البلازا العرض الموسيقي "حكاية الألحان" الذي يمزج بين أوتار العود وإيقاعات السمسميّة في تفاعل مباشر مع الحضور. وتكتمل الأجواء الاحتفالية في حدائق إثراء حيث يتداخل الضوء بالموسيقى مع إطلاق الألعاب النارية في أجواء عائلية ووطنية.