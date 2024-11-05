بـ 3 ضربات أمنية.. منع ترويج الحشيش والقات والشبو في جدة وجازان والرياض

نفذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات في محافظة جدة ومنطقة جازان ومنطقة الرياض، أسفرت عن منع ترويج كمية من الحشيش والقات والشبو.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على (3) مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (21) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (1.5) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.