وفد من بنك التنمية الاجتماعية يبحث مع مسؤولي "بر جدة" تعزيز التعاون في تمكين الأسر

من جانبه استعرض مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في جدة سمير الغامدي أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها البنك لتأهيل وتدريب وتمكين الأسر المنتجة والتي برز من بينها: "حاضنات الإنتاج" ومنها: "حاضنات العينية – نماء المنورة" في المدينة المنورة التي تتكون من 8 معامل تشمل أنشطة سعف النخيل، الخشبيات، الفنون، الخياطة، التطريز، الخزف والسيراميك، والطباعة، إلى جانب "حاضنات بأيدينا- مؤسسة سالم بن محفوظ"، وهي حاضنات مختصة في المنسوجات القماشية تشمل تغطيتها الجغرافية: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، تبوك، حائل، المدينة المنورة، إضافة إلى "حاضنة أيادي أعمال- جمعية أعمال للتنمية الأسرية" ومقرها الرياض، وهي مختصة أيضاً بالمنسوجات القماشية، وتحتضن مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصةً.