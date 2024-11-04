وفد من بنك التنمية الاجتماعية يبحث مع مسؤولي "بر جدة" تعزيز التعاون في تمكين الأسر

زار وفد من بنك التنمية الاجتماعية برئاسة مدير فرع جدة سمير علي الغامدي جمعية البر بجدة، والتقوا الرئيس التنفيذي للجمعية م. محيي الدين بن يحيى حكمي وعدداً من مسؤولي الجمعية. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، ووضع الآليات التي تساهم في تمكين الأسر المنتجة، من خلال تدريبها وتأهيلها ودعم مشاريعها في سوق العمل.
وقد قدم الرئيس التنفيذي للجمعية م. محيي الدين حكمي خلال اللقاء نبذة عن نشاطات الجمعية وأدوارها في دعم العمل الاجتماعي، مستعرضاً ما تقدمه من برامج وأنشطة لخدمة الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي انطلاقاً من رؤيتها المرتكزة إلى تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تلامس المحورين الاجتماعي والتنموي والمحورين التطويري والصحي.
كما ألقى الحكمي الضوء على أبرز التحولات التي تمت في الجمعية انطلاقاً من برامجها التي واكبت فيها برامج رؤية المملكة 2030، والتي ساهمت في تمكين العمل الاجتماعي وتطوير بيئة العمل فيه وتحسين الإنتاجية وفق معايير الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة، مبيناً أن الجمعية استفادت من التحول الرقمي لتنظيم بيئة العمل فيها وتيسير تقديم خدماتها، كما ركزت على تحقيق الاستدامة المالية من خلال مشاريعها الوقفية والاستثمارية. كمشروع مقصد جدة التجاري الذي يتم تنفيذه حالياً.
من جانبه استعرض مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في جدة سمير الغامدي أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها البنك لتأهيل وتدريب وتمكين الأسر المنتجة والتي برز من بينها: "حاضنات الإنتاج" ومنها: "حاضنات العينية – نماء المنورة" في المدينة المنورة التي تتكون من 8 معامل تشمل أنشطة سعف النخيل، الخشبيات، الفنون، الخياطة، التطريز، الخزف والسيراميك، والطباعة، إلى جانب "حاضنات بأيدينا- مؤسسة سالم بن محفوظ"، وهي حاضنات مختصة في المنسوجات القماشية تشمل تغطيتها الجغرافية: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، تبوك، حائل، المدينة المنورة، إضافة إلى "حاضنة أيادي أعمال- جمعية أعمال للتنمية الأسرية" ومقرها الرياض، وهي مختصة أيضاً بالمنسوجات القماشية، وتحتضن مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصةً.
وتناول الغامدي مشاريع "المطابخ المجتمعية" التابعة للبنك منها: مطبخ طويق بمدينة الرياض لإنتاج المأكولات المتنوعة، وقد تم ربطه بتطبيقات التوصيل، ومطبخ بلجرشي في منطقة الباحة – بلجرشي، مبيناً أن بنك التنمية يقوم بتجهيز هذه الحاضنات والمطابخ وتدريب المشرفين عليها، من خلال شركات تشغيلية، وصولاً إلى تأهيل وتمكين الفئات المستفيدة من سوق العمل بدعم مشاريعها وتعزيز ريادتها للأعمال.
ضم الوفد الزائر أخصائي التمويل الاجتماعي وائل فؤاد بن عفيف، وأخصائي دعم الأعمال علي محمد المسعري.