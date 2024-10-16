مشاركة ولي العهد في القمة الخليجية- الأوروبية تعزز التعاون التجاري والاستثماري وتناقش حلولًا للأزمات الإقليمية

وتأتي هذه المشاركة في ظل بلوغ حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي التجارة مع السعودية نسبة 14.8%؛ ما يجعله ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية؛ وتسعى السعودية من خلال هذه الشراكات إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، وخصوصًا في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.