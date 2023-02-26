العاصمة فوق الـ 30 درجة.. قراءة جوية تكشف عن فرص أمطار بهذه المناطق

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية إلى توقعات بازدياد تأثر المنطقتَيْن الشرقية والوسطى من المملكة بالكتلة الهوائية الدافئة، اليوم الأحد؛ بحيث يطرأ مزيدٌ من الارتفاع على درجات الحرارة في الشرقية والقصيم والرياض إدارياً لتتجاوز الحرارة حاجز الـ 30 درجة مئوية في العاصمة، فيما يكون الطقس دافئاً في أغلب مناطق المملكة ومُعتدلاً في المناطق الشمالية، كما لا يُستبعد هطول زخات مُتفرقة من المطر على الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.