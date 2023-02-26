العاصمة فوق الـ 30 درجة.. قراءة جوية تكشف عن فرص أمطار بهذه المناطق

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية إلى توقعات بازدياد تأثر المنطقتَيْن الشرقية والوسطى من المملكة بالكتلة الهوائية الدافئة، اليوم الأحد؛ بحيث يطرأ مزيدٌ من الارتفاع على درجات الحرارة في الشرقية والقصيم والرياض إدارياً لتتجاوز الحرارة حاجز الـ 30 درجة مئوية في العاصمة، فيما يكون الطقس دافئاً في أغلب مناطق المملكة ومُعتدلاً في المناطق الشمالية، كما لا يُستبعد هطول زخات مُتفرقة من المطر على الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.
يُتوقع اقتراب مُنخفض جوي في طبقات الجو العليا من أجواء المملكة، بحيث تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات عالية ومُتوسطة في المنطقة الشرقية قد تتخللها سُحب رُكامية، بحيث تكون الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار في أجزاءٍ من شمال المنطقة الشرقية، قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح السطحية، وبالتزامن مع ذلك يُتوقع أن تتكاثر بعض السُحب الماطرة المحدودة فوق مُرتفعات جازان وعسير، وفق موقع "طقس العرب".
كما يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض مُنتصف الأسبوع الحالي في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض، لتعود بذلك درجات الحرارة إلى مُعدلاتها المُعتادة وتُصبح الأجواء أكثر اعتدالاً، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.