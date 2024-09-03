محافظ المواصفات: نظام القياس والمعايرة الجديد يضمن مستوى عاليًا من الدقة والموثوقية

وأكد الدكتور "القصبي" الدعم الكبير الذي توليه القيادة لمنظومة القياس والمعايرة كأحد العناصر المحورية في البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة، مؤكدًا أن تحديث النظام يأتي استكمالًا لتطوير البيئة التشريعية بالمملكة، ويمثل تحولًا نوعيًّا بضمان مستوى عالٍ من الدقة والموثوقية؛ ما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، فضلًا عن تحسين التنافسية والجودة في السوق المحلي.