الرياض جاهزة لاستضافة العالم.. ملف إكسبو الرياض 2030 السعودية كما لم تَرَها من قبل

ويستند الملف على منتجات رؤية 2030م المتسارعة -بفضل الله- ليكون معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة مثالية للمملكة العربية السعودية لمشاركة قصتها نحو تحقيق تحول وطني غير مسبوق، ومشاركتها مع غيرها من الدول وشعوب العالم ودعوة الجميع لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبلٍ مزدهرٍ ومستدام من خلال شعارات عميقة منها (الازدهار للجميع معًا)، و(نحو عالم أكثر شمولًا)، مع دفع عجلة الابتكار، ونشر الحلول المستدامة من خلال أكبر تجمع عالمي في 2030م في تجربة تلتقي فيها الثقافة بالمستقبل، حيث ستقود الرياض من خلال إكسبو الرياض -بإذن الله- إلى توحيد الجهود لتمكين الدول من اتخاذ إجراءاتٍ يقودها شعار المعرض -معًا نستشرف المستقبل- مع إحداث تأثير ذي نطاق عالمي، وتقديم إمكاناتٍ أكبر للمساهمة في صنع مستقبل أفضل لشعوب العالم.