"ابن صقر": في أزمة غزة الموقوف الأوروبي متخاذل.. والضغط الحقيقي يأتي من المواقف العربية والإسلامية

وقال: المهم أن الموقف الأوروبي تغير اليوم عما كان عليه في بداية الأزمة في 7 أكتوبر؛ لأنهم استشعروا بما في ذلك دول كانت أخذت مواقف غير إنسانية مثل ألمانيا والنمسا ودول أخرى، ولكن هناك دول أوروبية للأمانة كان لها مواقف إيجابية منذ البداية أولها إسبانيا والنرويج وبلجيكا وأيرلندا ومن ثم إيطاليا وبعدها فرنسا كان لهم مواقف أكثر إيجابية بعد ما اتضحت الأمور بأن الهدف هو تطهير عرقي حقيقي، نحو 31,000 شهيد خلافاً للجرحى والصورة التي تعرض أمامنا دائماً كانت محجوبة في مرحلة ما من المراحل عن المواطن الغربي، وكان يرى ويسمع صوتاً واحداً صورة ممنتجة، الآن الوضع تغير.