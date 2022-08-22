أمانة عسير تستعيد أكثر من 2 مليون متر أراضٍ حكومية خلال 2022

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الربع الثاني من العام 2022، نحو 2,728,838م2 أراضٍ حكومية طالتها أيادي المعتدين في مواقع مختلفة بالمنطقة.
جاء ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وجددت أمانة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما أكدت أنها لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحذرت من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضًا عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية وتعديًّا على الممتلكات العامة.